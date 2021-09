Erquy L'Ancre des mots Côtes-d'Armor, Erquy Le journal d’Amélie L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le journal d'Amélie L'Ancre des mots, 26 février 2022, Erquy.

L’Ancre des mots, le samedi 26 février 2022 à 20:30

**LE JOURNAL D’AMELIE** ———————– En 2018, pendant les trois journées du Festival de théâtre/tremplin d’humour, Nilson a enthousiasmé l’Ancre des mots. ——————————————————————————————————————— Aujourd’hui, l’humoriste revient à Erquy au mieux de sa forme, avec son seul en scène Le journal d’Amélie. ———————————————————————————————————- Le journal ? C’est tout ce que les femmes n’ont pas écrit, mais auraient pu écrire, et qu’elles racontent à leurs copines ! C’est aussi tout ce que les hommes n’ont pas écrit, mais qu’ils racontent de façon très claire à leurs potes. Au final, avec sa tendresse, ses mimiques, son humour et sa verve, Nilson brosse ses règles de vie du couple. Un précieux sésame et un spectacle débordant d’humanité. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Plein tarif 15 €, tarif réduit 12 €

Seul en scène humoristique L’Ancre des mots square Hôtel de Ville, 22430 Erquy Erquy Côtes-d’Armor

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:30:00

