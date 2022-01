Le Journal Atelier du Plateau, 6 avril 2022, Paris.

Qui n’a pas, derrière son écran, commenté le journal télévisé, modifié quelques mots ou changé le contexte pour tourner la situation en dérision ?

Un spectacle de la compagnie La Structure – Conception et mise en scène : Karen Fichelson – Création sonore : Julien Piccinini

avec : Lise Ardaillon, Rozenn Biardeau, Benoit Blanc, Susanna Martini, comédien.ne.s, Julien Howler, musique

Le Journal, ce sont quatre acteurs et un musicien devant leur micro, attendant le début de l’édition du 20h pour la retranscrire en direct au spectateur, dans une performance parodique et dégagée de son habituel habillage visuel qu’est le poste de télévision. Replaçant la parole au centre de l’attention, les discours et les registres s’entremêlent, donnant lieu à des frictions entre le réel des propos et leur mise en fiction par les artistes. Les spectateurs font alors face à une étourdissante comédie humaine et médiatique, à la fois décalée et pourtant très proche de ce que regardent, en simultané, les téléspectateurs du jour.

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau Paris 75019

Contact : 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau

