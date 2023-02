Le jour où on est parti Bourgueil Bourgueil OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire Bourgueil C’est l’histoire de la folle épopée de deux adolescents,

Un jour ils en eu marre. Tout simplement.

Marre d’eux, les adultes.

Marre de ne pas être écoutés.

Alors ils ont fui, ils sont partis loin d’eux.

Pour faire sans eux. Représentation tout public à partir de 7 ans

Représentation tout public à partir de 7 ans

Billetterie à l'accueil de l'Office de Tourisme Touraine Nature à Bourgueil et à Langeais et sur www.tourainenature.com, rubrique "Mon escapade"

