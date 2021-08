Sète Musée Paul Valéry Hérault, Sète « Le jour où » Musée Paul Valéry Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

« Le jour où » Musée Paul Valéry, 18 septembre 2021, Sète. « Le jour où »

le samedi 18 septembre à Musée Paul Valéry

La danse contemporaine de Claire de Monclin est axée sur le partage et les liens que des individus peuvent créer entre eux par le mouvement, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Pour les Journées du patrimoine, inventons des chemins de traverse pour découvrir les œuvres du musée Paul Valéry. La danse convoie les énigmes de la peinture. Le mouvement dialogue avec les tableaux et crée un espace de rencontre entre l’imaginaire du danseur et celui du spectateur. Cette déambulation à travers le musée s’achèvera dans le jardin où le public sera incité à partager une danse.

Dans la limite des places disponibles

Déambulation dansée à travers le musée et son jardin. Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

