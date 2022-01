LE JOUR OÙ LE JOUR S’ARRÊTA – Spectacle Grenadine Catalyse Genève Catégorie d’évènement: Genève

TROISIÈME SPECTACLE GRENADINE 2021-2022 LE JOUR OÙ LE JOUR S’ARRÊTA Eddy La Gooyatsh Le message que souhaite délivrer Robbie, la petite extraterrestre imaginé par Eddy La Gooyatsh est simple. Ni démagogique, ni fataliste, elle vient prévenir de l’URGENCE à agir sans attendre et c’est bien ce que nous souhaitons faire avec le livre-disque à paraître chez LamaO Editions et spectacle produit et diffusé par 3C. «Arrêtez de gaspiller, de polluer et de mettre en péril votre planète sinon celle-ci se débarrassera de vous ! Je pars bientôt, désolé pour mes paroles brutales. Votre Terre doit être protégée par tous sinon personne ne sera en sécurité. Restez libre mais soyez responsables. Sur les autres planètes, nous faisons attention depuis longtemps. Votre choix est simple : Agissez maintenant ou votre planète se débarrassera de vous. C’est vous qui décidez.» COMMENT SE PASSENT LES GRENADINE ? 15h – 16h : un spectacle 16h : un goûter (offert)* 16h30 – 17h15 : un atelier *si les mesures sanitaires le permettent

Adulte (CHF 15.-) , Enfants et réduit (CHF 10.-), 20ans20francs (CHF 7.-) // Tarif unique pour l’atelier (CHF 5.-/participant)

Spectacle & Goûter & Atelier, pour enfants dès 5 ans Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T17:15:00

