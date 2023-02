LE JOUR OU LE JOUR S’ARRETA Eddy la Gooyatsh PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT, 13 mai 2023, EPINAY SUR SEINE.

Mairie d’Epinay-sur-Seine (3-PLATES-V-R-2020-006417) PRESENTE ce spectacle. Eddy la Gooyatsh est présent sur la scène de la chanson française depuis 2006 et crée également pour le jeune public. Après M le Méchant et Rio Clap Clap, il propose une histoire engagée pour sensibiliser la jeunesse (et les parents) aux enjeux écologiques. Pour ce faire, nous suivrons Robbie, une petite extraterrestre descendue sur terre pour alerter sur l’urgence de la situation. Ce conte signé Fanny Marconnet, adapté du filum de 1951 de Robert Wise sera porté sur scène dans une production soucieuse de l’environnement faite de matériaux récupérés ou recyclables. EUR12.0 12.0 euros

PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT EPINAY SUR SEINE 1, rue de la Tête Saint Médard 93800

