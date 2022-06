Le jour m’étonne Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher

Le jour m’étonne Argent-sur-Sauldre, 25 septembre 2022, Argent-sur-Sauldre. Le jour m’étonne

Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Cher

2022-09-25 16:00:00 – 2022-09-25 Argent-sur-Sauldre

Cher 18 EUR Très coloré, le répertoire de Mikrokosmos se compose d’œuvres dénichées dans le monde entier. Avec Mikrokosmos, la création repose toujours sur un collectif vivant et enthousiaste, au service d’un art choral en perpétuel renouvellement. Le Chœur Mikrokosmos dirigé par Loïc Pierre depuis 1989 propose une palette sonore a capella exceptionnelle. Il est porté par 40 chanteurs âgés de moins de 30 ans et est auréolé d’une vingtaine de prix internationaux. +33 2 48 73 37 98 Très coloré, le répertoire de Mikrokosmos se compose d’œuvres dénichées dans le monde entier. Avec Mikrokosmos, la création repose toujours sur un collectif vivant et enthousiaste, au service d’un art choral en perpétuel renouvellement. CdC Sauldre et Sologne

Argent-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Argent-sur-Sauldre Adresse Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Cher Ville Argent-sur-Sauldre lieuville Argent-sur-Sauldre Departement Cher

Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre/

Le jour m’étonne Argent-sur-Sauldre 2022-09-25 was last modified: by Le jour m’étonne Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre 25 septembre 2022 Salle Jacques Prévert Argent-sur-Sauldre Cher

Argent-sur-Sauldre Cher