Le jour J de mademoiselle B. Théâtre 14 Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Une fiction qui renverse les perspectives et déconstruit les stéréotypes avec jubilation.

Elle a été une actrice étoile, franchi les plus hauts sommets de la gloire, parcouru toutes les scènes du monde. Puis elle a disparu comme une éclipse. Des dizaines d’années plus tard, la voilà qui revient à son public. Dissimulant ses secrets, elle a retrouvé le goût du jeu pour lui délivrer un dernier adieu, comme elle allumerait un feu d’artifice. Avec ses talons hauts et ses paillettes, elle est prête pour ce cabaret où la musique et la danse feront tourner les têtes et chavirer les coeurs. Jusqu’à ce qu’elle réalise que les spectateurs sont des enfants qu’elle craint plus que tout! Un saisissement qu’ils partageront à leur tour en découvrant que cette mystérieuse actrice s’incarne dans l’interprétation hors norme d’un comédien.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/le-jour-j-de-mademoiselle-b +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/enfance-jeunesse/le-jour-j-de-mademoiselle-b

©PascaleCholette