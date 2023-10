Le jour J de Mademoiselle B. – Spectacle Jeune Public Théâtre 14 Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Mademoiselle B. est une célèbre actrice qui après des décennies d’absence, remonte sur scène pour ses adieux au public. Mais le soir de la première, elle se retrouve face à sa plus grande peur : des enfants.

Le Jour J de Mademoiselle B. est un conte sur la peur et le

courage, la force et la fragilité, la célébrité et l’anonymat, les

difficultés de la vie réelle et le pouvoir de guérison de la fiction.

Un hommage aux grandes actrices, au public et à tous ceux qui rendent

possible la magie du théâtre.

Coréalisation Théâtre de la Ville

D’après le roman graphique de Marco Michelângelo

Texte et mise en scène de Gabriel F.

Avec Gabriel F., Marco Michelângelo et Marti Güell

Voix off Stéphane Piveteau

Collaboratrice artistique Parelle Gervasoni

Scènographie Marc Lainé

Construction décor Atelier MC2 : Maison de la Culture de Grenoble

Peintre décorateur Daniel Martin

Musique Marco Michelângelo

Lumière Julien Soulier

Son Yann Sandeau

Costumes Lise Bissardon avec le soutien de l’atelier costumes de la MC2: Maison de la Culture de Grenoble

Maquillage et perruques Corinne Tasso

Production MC2 : Maison de la Culture de Grenoble

Coproduction La Comédie de Valence, centre dramatique national Drome-Ardèche Avec le soutien de la commune de Saint-Baudille-de-la Tour (38)

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

