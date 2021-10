Champ-le-Duc Champ-le-Duc Champ-le-Duc, Vosges LE JOUR ET LA NUIT – CHAMP-LE-DUC Champ-le-Duc Champ-le-Duc Catégories d’évènement: Champ-le-Duc

Champ-le-Duc Vosges Champ-le-Duc Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et

du ciel étoilé. Le Jour de la Nuit, c’est une façon de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le plaisir d’observer le ciel étoilé, tout en attirant l’attention des citoyens et des collectivités sur les conséquences de la pollution lumineuse.

Venez découvrir la vie nocturne des êtres vivants avec une balade animée par l’association Etc..terra.

Organisé par le PETR du Pays de la déodatie.

Infos et inscriptions : 03 29 56 91 14 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

