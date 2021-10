LE JOUR ET LA NUIT – BRUYÈRES Bruyères, 9 octobre 2021, Bruyères.

LE JOUR ET LA NUIT – BRUYÈRES 2021-10-09 19:45:00 19:45:00 – 2021-10-09 21:30:00 21:30:00 rue du 442ème RIA Montagne des Fourmis

Bruyères Vosges

Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Le Jour de la Nuit, c’est une façon de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le plaisir d’observer le ciel étoilé, tout en attirant l’attention des citoyens et des collectivités sur les conséquences de la pollution lumineuse.

À 20h30 et 21h30 : spectacle poétique et musical en pleine nature qui vous fera découvrir le ciel étoilé tout en voyageant dans le temps, par Irmensul (durée 30 minutes).

De 19h45 à 20h30 et de 20h45 à 21h30 : promenades guidées à la découverte de la biodiversité nocturne qui vous conduiront jusqu’au lieu du spectacle.

Attention! Deux niveaux de difficulté: une balade familiale et contée pour tout public ou une marche avec un guide pour un public de marcheurs confirmés (à préciser lors de l’inscription).

De 19h45 à 20h30 et de 20h45 à 21h30 : observation du ciel à la lunette astronomique

Organisé par le PETR du Pays de la déodatie.

Infos et inscriptions : 03 29 56 91 14

dernière mise à jour : 2021-09-28 par