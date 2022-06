Le jour du mister Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le jour du mister Aix-en-Provence, 28 juin 2022, Aix-en-Provence. Le jour du mister

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

2022-06-28 – 2022-06-28

Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Chaque année, le « Mistress Day » est pour elle « Le jour du Mister » qu’elle passe avec son amant.



Mais cette fois-ci, rien ne va se passer comme prévu… Rose Marchand est une jeune femme carriériste à qui tout sourit, dans les affaires comme en amour. resaflibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 Chaque année, le « Mistress Day » est pour elle « Le jour du Mister » qu’elle passe avec son amant.



Mais cette fois-ci, rien ne va se passer comme prévu… Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

Détails Catégories d'évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

