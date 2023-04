Le jour du haut-parleur Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le jour du haut-parleur Médiathèque Marguerite Duras, 24 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 11h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Mini festival de musique électroacoustique Chaque année dans le cadre des concerts du cursus de musique électroacoustique du Conservatoire Georges Bizet (Paris 20), Gino Favotti, professeur, et les étudiant.e.s, cherchent à créer une expérience musicale inédite.

Cette année ils proposent dans l’auditorium de la médiathèque Marguerite Duras un mini festival international de musique électroacoustique et électronique (acousmatique pour les initiés), durant cinq heures.

La classe du conservatoire accueillera des compositeurs.trices originaires de différents pays en partenariat avec le concours international petites formes 2023 – France Taïwan japon – (Liao Lin-Ni et Christian Eloy), la professeure Alla Zagaykevych (UAEM) et les étudiants.es du conservatoire national de Kyïv Ukraine. Les œuvres seront spatialisées en direct sur les 28 voies de l’acousmonium (orchestre de haut-parleurs) Cidma. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les portes de l’auditorium resteront ouvertes tout au long du festival. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

