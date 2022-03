LE JOUR DU GRAND JOUR Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LE JOUR DU GRAND JOUR Le Monfort théâtre, 19 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 19 mai 2022 au samedi 28 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Un spectacle de théâtre forain sous chapiteau dans le parc Georges Brassens sur le thème des cérémonies. En partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris On les a vus sous une volière pleine d’oiseaux, dans une grande baraque, un campement, une ferme. Chaque création est abritée dans un écrin particulier. Ils reviennent au Monfort sur l’esplanade du parc Georges Brassens, présenter leurs deux derniers spectacles pour la dernière fois à Paris. Le Jour du Grand Jour est une suite de cérémonies qui, dans la réalité, sont un théâtre où les acteurs, mariés, enterrés, baptisés et autres médaillés, n’interprètent que des scènes de leur propre vie, avec rituels et cortèges. Si les situations sont familières, leur traitement oscille entre le fantastique et le loufoque, avec une fluidité accentuée par le dispositif scénique : les spectateurs se font face, de part et d’autre d’une longue scène, presque une rue, propice aux cortèges. Il y a aussi, et toujours chez eux, du vin, de la musique et autour des animaux, des rêves, de la légèreté, du rire et beaucoup de profondeur aussi. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015 Contact : 01 56 08 33 88 reservations@lemonfort.fr https://www.lemonfort.fr/programmation/le-jour-du-grand-jour_2022 https://www.facebook.com/MonfortTheatre https://twitter.com/MonfortTheatre Date complète :

