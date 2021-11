Le Jour du grand jour & Le dur désir de durer Le Monfort théâtre, 19 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 19 mai au 11 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

Entre fugue de rêve et banquet savoureux, deux spectacles du merveilleux théâtre Dromesko. Ultime diptyque à déguster sans modération.

Tourbillon étourdissant d’images tantôt drôles ou nostalgiques où passent une foule de personnages à la fois mythiques, fous et attachants. Le Jour du grand jour est un jour marqué d’une pierre blanche. Un jour où Igor et Lily nous embarquent pour une célébration de célébrations… discours et delirium républicain, baptême canin, défilé de mariées aux longues traînes, veillée funèbre… Avec une grâce tantôt enjouée, tantôt mélancolique, cet univers loufoque compose ce grand manège de la vie. C’est alors que démarre Le Dur Désir de durer, « une suite en avant » dans laquelle on voit passer en des séquences fugaces, tout un monde plus ou moins cabossé entraîné par la musique dans un mouvement chaviré à la fois ivre et irrésistible.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

Date complète :

