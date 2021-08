Dun-les-Places Dun-les-Places Dun-les-Places, Nièvre Le Jour du Carrefour Dun-les-Places Dun-les-Places Catégories d’évènement: Dun-les-Places

Nièvre

Le Jour du Carrefour Dun-les-Places, 11 août 2021, Dun-les-Places. Le Jour du Carrefour 2021-08-11 – 2021-08-11

Dun-les-Places Nièvre Dun-les-Places Toute la journée, à la salle culturelle, Le Jour du Carrefour avec 4 séances: Entrée gratuite

10h: Amanda

14h30: Couleur de peau: Miel

16h15: Le Brio

20h: Le goût des merveilles

Nous vous accueillerons dès 9h30, pour un moment café-croissants.

Pour la pause repas du midi, les trois restaurants restent à votre disposition sur réservation. Le projections se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

