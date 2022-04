Le Jour des Fous avec le FLIP Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Jour des Fous avec le FLIP
LE NOMBRIL DU MONDE, 7 Rue des Merveilles, Pougne-Hérisson
2022-06-26, 14:33:00 – 18:33:00

Comme tous les ans, le Nombril et le FLIP s'allient pour un après-midi endiablé. Les drôles sont rois au Nombril en ce jour des fous ! Préparez-vous avant le grand festival des jeux de Parthenay, découvrez des jeux délirants et arpentez le jardin en quête des fous du FLIP. Jeux en bois, jeux de plateau, énigmes à résoudre… Il vous sera demandé un poil de dextérité, un soupçon de logique, et une pincée de chance. Lots à gagner ! En partenariat avec le Festival Ludique International de Parthenay, festival du 13 au 24 juillet à Parthenay.

+33 5 49 64 19 19

