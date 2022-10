LE JOUR DE L’OURS Couffoulens Couffoulens Catégories d’évènement: Aude

2022-10-21

Aude Couffoulens 12.8 EUR Dans un mas des Pyrénées, quatre personnages se retrouvent pour deux jours et trois nuits… Deux adultes, et deux jeunes gens ; un étudiant en vacances scolaires, et une jeune fille tout juste sortie des réseaux de la Jonquiera. De cet enchevêtrement de destins, l’écrivain Simon Grangeat tire une histoire intime et saisissante. S’inspirant du célèbre film « La Nuit du chasseur » de Charles Laughton, Muriel Sapinho livre une mise en scène qui laisse toute sa place au fantastique. La vie et la mort valsent ensemble, comme deux grands rayons sous les branchages d’une forêt en fin d’hiver… Réservation obligatoire. theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55 Couffoulens

