Le jour de la Terre Marseille 1er Arrondissement, lundi 22 avril 2024.

Marcher, courir, pédaler bon pour le corps, la tête et la planète !

Concerts, vélorutions, festivals, ateliers, fresques géantes…

Le lundi 22 avril et le week-end qui précède, de nombreux acteurs se mobilisent en faveur de la Terre, partout en France.



A Marseille, le Geres organise avec le collectif MarsMob,

qui milite pour une réappropriation de l’espace public et une réduction des pollutions, partout, pour toutes et tous, et le média de solutions Maintenant, dédié aux enjeux climatiques et environnementaux, une conférence débat autour des problématiques de mobilités.



Le collectif FADA (Fresques et Ateliers Déclencheur d’Action) animera aussi une fresque du climat géante le 20 avril à l’Épopée, dans le 14e arrondissement 200 personnes y sont attendues !



Toutes les activités sont à retrouver ou à proposer sur le site du Jour de la Terre. .

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-22

Divers lieux de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

