LE JOUR DE LA NUIT Val de Briey Val de Briey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Val-de-Briey

LE JOUR DE LA NUIT Val de Briey, 15 octobre 2022, Val de Briey. LE JOUR DE LA NUIT

Val de Briey Meurthe-et-Moselle

2022-10-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-15 23:00:00 23:00:00 Val de Briey

Meurthe-et-Moselle Val de Briey Extinction de tout l’éclairage public, observation des étoiles, animations (ateliers, laser game, expositions, lectures…) http://www.agirpourlenvironnement.org/ Val de Briey

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Val-de-Briey Autres Lieu Val de Briey Adresse Val de Briey Meurthe-et-Moselle Ville Val de Briey lieuville Val de Briey Departement Meurthe-et-Moselle

Val de Briey Val de Briey Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-briey/

LE JOUR DE LA NUIT Val de Briey 2022-10-15 was last modified: by LE JOUR DE LA NUIT Val de Briey Val de Briey 15 octobre 2022 Meurthe-et-Moselle Val de Briey Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Val de Briey Meurthe-et-Moselle