Le Jour de la Nuit Saucats, 1 octobre 2022, Saucats.

Le Jour de la Nuit Route de l’Eglise Pré communal Saucats

2022-10-01 – 2022-10-01 Route de l’Eglise Pré communal

Saucats Gironde

PROGRAMME

– Observations de planètes et de nombreux objets célestes (amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc…) grâce à une pléiade d’instruments optiques tels que Jumelles, Lunettes et Télescopes, et des animateurs d’AG33 très motivés.

– Un atelier tenu par un animateur de la Réserve Naturelle Géologique vous fera découvrir la faune nocturne.

– Astrobiblio : Livres de sciences et d’astronomie + exposition d’astrophotographies

– Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l’astrocafé et l’astrochocolat chaud.

La commune de Saucats éteindra son éclairage public dans le centre bourg afin de participer et soutenir notre action de promotion de la nuit noire.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : un repli sous tente est prévu avec diaporamas commentés et exposition de météorites et d’astrophotos.

martin sattler unsplash

Route de l’Eglise Pré communal Saucats

dernière mise à jour : 2021-12-15 par