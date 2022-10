LE JOUR DE LA NUIT Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

LE JOUR DE LA NUIT Préfailles, 15 octobre 2022, Préfailles. LE JOUR DE LA NUIT

Pointe Saint-Gildas Salle du Centre Nautique Préfailles Loire-Atlantique Salle du Centre Nautique Pointe Saint-Gildas

2022-10-15 15:00:00 – 2022-10-15 22:00:00

Salle du Centre Nautique Pointe Saint-Gildas

Préfailles

Loire-Atlantique Programme : – 15h à 18h : exposition de photos astronomiques

– 20h : conférence « La pollution lumineuse, impact sur la faune et la flore nocturne ».

– 21h15 : observation du ciel à la Pointe Saint-Gildas.

– Les restaurateurs de Préfailles vous proposent de diner aux chandelles chez eux (pensez à réserver!) 14ème édition Le jour de la nuit. Des centaines d’extinctions et d’événements partout en France pour sensibiliser à la pollution lumineuse.

« Eteignons la lumière, rallumons les étoiles » avec la participation de l’association ORION-ADACV de Saint-Viaud.

Salle du Centre Nautique Pointe Saint-Gildas Préfailles

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Préfailles Loire-Atlantique Salle du Centre Nautique Pointe Saint-Gildas Ville Préfailles lieuville Salle du Centre Nautique Pointe Saint-Gildas Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

LE JOUR DE LA NUIT Préfailles 2022-10-15 was last modified: by LE JOUR DE LA NUIT Préfailles Préfailles 15 octobre 2022 Loire-Atlantique Pointe Saint-Gildas Salle du Centre Nautique Préfailles Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique