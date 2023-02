Le Jour de la Nuit Pré communal, 14 octobre 2023, Saucats .

Le Jour de la Nuit

Chemin de l’Église Pré communal Saucats Gironde Pré communal Chemin de l’Église

2023-10-14 – 2023-10-14

Pré communal Chemin de l’Église

Saucats

Gironde

Au programme de cette événement Le Jour de la Nuit :

– Observations de planètes et de nombreux objets célestes (planètes, amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc…) grâce à une pléiade d’instruments optiques tels que Jumelles, Lunettes et Télescopes, et des animateurs d’AG33 très motivés.

– Atelier système solaire sur 12 mètres + maquettes fixe et mobile

– Atelier “Faune nocturne” tenu par un animateur de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats.

– Astrobiblio : Livres de sciences et d’astronomie en libre service

– Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l’astrocafé et l’astrochocolat chaud !

ag 33

Pré communal Chemin de l’Église Saucats

dernière mise à jour : 2022-12-27 par