2022-10-15

Yonne Mailly-le-Château EUR Le samedi 15 octobre, rallumons les étoiles!

C’est le jour de la nuit, une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.

Ursa-Major-Astronomie s’associe à l’évènement en proposant une soirée observation du ciel étoilé à partir de 20h (si la météo est de la partie) sur la place du château à Mailly-le-Château. La manifestation est gratuite. https://www.facebook.com/ursamajorastro Mailly-le-Château

