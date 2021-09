Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Le jour de la nuit Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. IL ÉTAIT UNE FOIS LA NUIT …

Saviez-vous que 30 à 50% de la lumière émise par les lampadaires est renvoyée dans le ciel ?

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Eteignons les lumières, rallumons les étoiles !

En participant à la manifestation nationale Le Jour de la Nuit, la commune de Luz-Saint-Sauveur souhaite sensibiliser la population. Une façon de (re)découvrir la biodiversité nocturne et de retrouver le plaisir d’observer le ciel; ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 dernière mise à jour : 2021-09-16 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

