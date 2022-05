Le jour de la nuit Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Le jour de la nuit Lourdes, 15 octobre 2022

2022-10-15 – 2022-10-15

Lourdes Hautes-Pyrénées Ouvert à toutes et tous, le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé. La 14ème édition aura lieu le samedi 15 octobre 2022. Programme à venir. http://www.jourdelanuit.fr/ Lourdes

