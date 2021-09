Le jour de la nuit – Lherm Centre ville, 2 octobre 2021, Lherm.

Le 2 octobre c’est le Jour de la nuit au Lherm “Eteignons la lumière, rallumons les étoiles” Lancé en 2008, le Jour de la Nuit est une opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Au programme : Lecture de Contes par Johanna et Laura, _au théâtre de verdure_, à partir de 18 H, pour une vingtaine d’enfants, à partir de 4 ans. Durée de la séance : 30 minutes. Recommandations : prendre un plaid et vêtements chauds. Initiation à l’observation et photographie astronomique : RDV _chemin Larrieu_, à partir de 21 H 30. Durée : 1 H – Groupe limité à 20 personnes. Recommandations : vêtements chauds, jumelles ou autres instruments d’observation, si possible. Balade nocturne à la Forêt des Escoumes à partir de 21 H -Lieu de départ _Les Escoumes (entrée devant l’ancien Midilabor)_ ; 15 personnes maximum. Durée environ 45 minutes. Recommandations : chaussures de marche, vêtements chauds et lampe torche. Le pass sanitaire sera demandé. Intéressés ? Curieux ? Renseignements et inscriptions à l’accueil de la mairie.

Centre ville 31600 Lherm



