LE JOUR DE LA NUIT Graissessac Graissessac Catégories d’évènement: Graissessac

Hrault

LE JOUR DE LA NUIT Graissessac, 15 octobre 2022, Graissessac. LE JOUR DE LA NUIT

Graissessac Hrault

2022-10-15 20:00:00 – 2022-10-15 Graissessac

Hrault Graissessac La 14ème édition du Jour de la Nuit aura lieu samedi 15 octobre. À cette occasion, une soirée spéciale vous attend à Graissessac.

Rendez-vous à 20h au Café Mounis. Au programme :

Conférence et documentaire sur la pollution lumineuses

Expo photos

Contes et légendes avec Renée et Joëlle

Extinction du quartier des bâtisses et du stade

Puis en route vers le stade pour une observation du ciel avec Yann. La 14ème édition du Jour de la Nuit aura lieu samedi 15 octobre.

À cette occasion, une soirée spéciale vous attend à Graissessac. +33 4 67 23 90 00 Graissessac

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Graissessac, Hrault Autres Lieu Graissessac Adresse Graissessac Hrault Ville Graissessac lieuville Graissessac Departement Hrault

Graissessac Graissessac Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graissessac/

LE JOUR DE LA NUIT Graissessac 2022-10-15 was last modified: by LE JOUR DE LA NUIT Graissessac Graissessac 15 octobre 2022 Graissessac Graissessac Hrault Hrault

Graissessac Hrault