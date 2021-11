Saint-Vincent-de-Paul Foyer rural Landes, Saint-Vincent-de-Paul Le Jour de la nuit de Saint-Vincent-de-Paul Foyer rural Saint-Vincent-de-Paul Catégories d’évènement: Landes

### Journée découverte de l’astronomie, suite à l’annulation du Jour de la Nuit de Saint Vincent de Paul du 9 octobre 2021. Cette journée découverte gratuite offrira au public à partir de 14 h 30, l’accès à un planétarium gonflable toute la journée. Puis à 21 h et 22 h, une conférence animée par l’Observatoire de Dax aura lieu sur la thématique “Exoplanètes, autres mondes”, ainsi que des animations d’initiations à la découverte du systèmes solaire autour d’un planétaire Baader. Cette journée est ouverte à tous, petits et grands et se déroulera au Foyer rural de Saint Vincent de Paul

Entrée gratuite

Découverte de l’astronomie (planétarium gonflable, conférences, animations d’initiations à la découverte du système solaire autour d’un planétaire Baader) Foyer rural ST VINCENT DE PAUL Saint-Vincent-de-Paul LANDES

