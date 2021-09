Barret-de-Lioure Barret-de-Lioure Barret-de-Lioure, Drôme Le jour de la nuit Barret-de-Lioure Barret-de-Lioure Catégories d’évènement: Barret-de-Lioure

Drôme

Le jour de la nuit Barret-de-Lioure, 9 octobre 2021, Barret-de-Lioure. Le jour de la nuit 2021-10-09 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-09

Barret-de-Lioure Drôme Barret-de-Lioure EUR 10 10 Marche semi-nocturne jusqu’à l’observatoire, conférence sur la pollution lumineuse, observatoire aux instruments. Pique nique partagé. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

