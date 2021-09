Aulon Aulon Aulon, Hautes-Pyrénées Le Jour de la Nuit Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Le Jour de la Nuit Aulon, 9 octobre 2021, Aulon. Le Jour de la Nuit 2021-10-09 20:00:00 – 2021-10-09 Hameau de Lurgues – Castet de Lurgues AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Aulon, labellisé village étoilé, possède une partie de son territoire dont sa Réserve Naturelle dans la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi de Bigorre (RICE). Le samedi 9 octobre 2021 à l’occasion de la journée nationale du « Jour de la Nuit », l’association « La Frênette » gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon vous propose une veillée aux étoiles au hameau de Lurgues sur la commune d’Aulon. Rendez-vous à 20h au parking des Granges de Lurgues pour partir à la découverte du sentier « balade au clair de lune » : hamacs et supports pédagogiques dont une carte aux étoiles interactive vous attendent pour prolonger la soirée au sommet du Castet de Lurgues. Animation avec participation libre. Prévoir vêtements adaptés et lampes. Informations et inscription obligatoire auprès de l’association « La Frênette » au 05.62.39.52.34, par mail à : rnr.aulon@orange.fr ou directement à La Maison de la Nature d’Aulon. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 dernière mise à jour : 2021-09-17 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aulon, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aulon Adresse Hameau de Lurgues - Castet de Lurgues AULON Ville Aulon lieuville 42.85043#0.27905