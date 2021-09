Saint-Élix-le-Château Centre village Haute-Garonne, Saint-Élix-le-Château Le jour de la nuit à St Elix le Château Centre village Saint-Élix-le-Château Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre village, le samedi 9 octobre à 21:00

Animation / Extinction Séance de planétarium dans une salle à proximité du lieu d’observation. Sensibilisation à la pollution lumineuse et rappel de la législation. Observation du ciel à l’œil nu et au télescope sur la place du village dont l’éclairage public aura été éteint. Organisé par l’association Solune Centre village 31430 Saint-Elix-le-Château Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne

2021-10-09T21:00:00 2021-10-09T23:59:00

