Le jour de la nuit à Saint Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Catégories d’évènement: Orne

Saint-Gervais-du-Perron

Le jour de la nuit à Saint Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron, 8 octobre 2022, Saint-Gervais-du-Perron. Le jour de la nuit à Saint Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron

2022-10-08 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-08 21:00:00 21:00:00

Saint-Gervais-du-Perron Orne Saint-Gervais-du-Perron Le Jour de la Nuit est un évènement national dont l’objectif est d’attirer l’attention du grand public sur les conséquences de la pollution lumineuse tout en renouant un lien avec la nuit. Pour cette occasion, rendez-vous à Saint-Gervais-du-Perron pour une déambulation dans les rues de la commune et sur l’Espace Naturel Sensible de l’étang du Perron. Le Jour de la Nuit est un évènement national dont l’objectif est d’attirer l’attention du grand public sur les conséquences de la pollution lumineuse tout en renouant un lien avec la nuit. Pour cette occasion, rendez-vous à Saint-Gervais-du-Perron… espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/ Le Jour de la Nuit est un évènement national dont l’objectif est d’attirer l’attention du grand public sur les conséquences de la pollution lumineuse tout en renouant un lien avec la nuit. Pour cette occasion, rendez-vous à Saint-Gervais-du-Perron pour une déambulation dans les rues de la commune et sur l’Espace Naturel Sensible de l’étang du Perron. Saint-Gervais-du-Perron

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Gervais-du-Perron Autres Lieu Saint-Gervais-du-Perron Adresse Ville Saint-Gervais-du-Perron lieuville Saint-Gervais-du-Perron Departement Orne

Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais-du-perron/

Le jour de la nuit à Saint Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron 2022-10-08 was last modified: by Le jour de la nuit à Saint Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron 8 octobre 2022 Orne Saint-Gervais-du-Perron

Saint-Gervais-du-Perron Orne