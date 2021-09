Le Jour de la danse #5 Rue Valade, 2 octobre 2021, Toulouse.

Le Jour de la danse #5

Rue Valade, le samedi 2 octobre à 00:00

### Le temps d’une journée, la danse prend Toulouse pour décor Les bords de Garonne deviennent scène, les rues et les places, des salles de spectacle à ciel ouvert. Depuis maintenant quatre saisons, La Place de la Danse, en complicité avec le festival Arto, invite les passant.e.s de Toulouse à devenir spectateur.rice.s le temps d’une journée. Cette année, ils ont vu les choses en grand avec 4 spectacles et 1 projection, le tout gratuit et en extérieur. La compagnie **1Watt** (_Nouvelles de noooone_) déambulera entre théâtre de l’absurde et danse curieuse. **Fabrice Lambert** fera une déclaration d’amour au krump (_EPURRS 360_). La parade afro-féministe et ses 20 danseuses et musicien·ne·s menée par **Sandra Sainte Rose Fanchine**, déferlera dans les rues (_30 nuances de noir(es)_). **La Compagnie d’Elles** disséquera le hors-champ de la liesse (_Liesse(s)_). Et à la tombée de la nuit, **Les Vidéophages** projetteront un programme de courts-métrages spécialement concocté pour l’occasion (_Danse en courts_). ### Programme * [30 Nuances de noir(es)](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41269/30%20nuances%20de%20noir(es)) – Cie 100Dra Seintroz – Déambulation dans les rues de Toulouse (Durée : 55 minutes environ) : à 11h30 et 17h30. * [Epurrs 360](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41268/Epurrs%20360) – Fabrice Lambert – École Lespinasse (Durée : 25 minutes) : à 14h et 16h30. * [Nouvelles de Noooone (four bodies)](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41178/Nouvelles%20de%20Noooone%20(four%20bodies)) – Cie 1Watt – Déambulation dans les rues de Toulouse au départ de la rue Valade (Durée : 67 minutes) : à 15h. * [Liesse(s)](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41689/Liesse(s)%20%20), Défaites festives – Compagnie d’Elles – Arènes Romaines (Durée : 1h50) : à 19h30. * [Danse en courts](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41270/Danse%20en%20courts%20) – Les Vidéophages – Place du Ravelin (Durée : 1h15) : à 20h30. ![]() ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/le-jour-de-la-danse) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre de 11h30 à 22h. * Point info (caravane située Place Olivier) accueille le public le 2 octobre de 11h à 18h. * Tous les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles (sauf pour _30 nuances de Noir(es)_). * Réservations nécessaires auprès de l’Usine pour _Liesse(s)_. * Présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) et respect des gestes barrières. * Pour plus de fluidité, il vous est conseillé d’arriver 15 minutes avant le début des spectacles.

Gratuit (nombre de places limitées)

Culture

Rue Valade Rue Valade, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00