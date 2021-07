Le Jour de la danse #5 Ecole Lespinasse, 2 octobre 2021, Toulouse.

Le Jour de la danse #5

Ecole Lespinasse , le samedi 2 octobre à 00:00

### Le temps d’une journée, la danse prend Toulouse pour décor Depuis maintenant quatre saisons, La Place de la Danse, en complicité avec le festival Arto, invite les passant.e.s de Toulouse à devenir spectateur.rice.s le temps d’une journée. Le danse prend la ville pour décor : avec en fond la Garonne et les briques et pour parquet, les pavés. Gratuit et tout public, avec des propositions de qualité parce que oui, la danse contemporaine est accessible à toutes et à tous ! ### Programme * [Transports exceptionnels](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41166/Transports%20exceptionnels%20) – Cie Beau Geste / Dominique Boivin – Port Viguerie (Durée : 20 minutes). * [30 Nuances de noir(es)](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41269/30%20nuances%20de%20noir(es)) – Cie 100Dra Seintroz – Déambulation dans les rues de Toulouse (Durée : 55 minutes environ). * [Nouvelles de Noooone (four bodies)](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41178/Nouvelles%20de%20Noooone%20(four%20bodies)) – Cie 1Watt – Déambulation dans les rues de Toulouse (Durée : 67 minutes). * [Epurrs 360](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41268/Epurrs%20360) – Fabrice Lambert – École Lespinasse (Durée : 25 minutes). * [Danse en courts](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41270/Danse%20en%20courts%20) – Les Vidéophages – En extérieur (Durée : 1h environ). * [Liesse(s)](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41185/Liesse(s)%20%20), Défaites festives – Compagnie d’Elles – En extérieur (Durée : 1h50) ![]() ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/le-jour-de-la-danse) ![]() ### Infos pratiques Tous les spectacles sont gratuits sur réservation à partir du 15 septembre.

Entrée gratuite sur réservation (nombre de places limitées)

Ecole Lespinasse 3 Rue du Chairedon, 31300 Toulouse, France Toulouse



