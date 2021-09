Toulouse Amphithéâtre romain de Toulouse-purpan et thermes d'ancely Haute-Garonne, Toulouse Le Jour de la danse #5 Amphithéâtre romain de Toulouse-purpan et thermes d’ancely Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Le temps d’une journée, la danse prend Toulouse pour décor Les bords de Garonne deviennent scène, les rues et les places, des salles de spectacle à ciel ouvert. Depuis maintenant quatre saisons, La Place de la Danse, en complicité avec le festival Arto, invite les passant.e.s de Toulouse à devenir spectateur.rice.s le temps d’une journée. Cette année, ils ont vu les choses en grand avec 4 spectacles et 1 projection, le tout gratuit et en extérieur. La compagnie **1Watt** (_Nouvelles de noooone_) déambulera entre théâtre de l’absurde et danse curieuse. **Fabrice Lambert** fera une déclaration d’amour au krump (_EPURRS 360_). La parade afro-féministe et ses 20 danseuses et musicien·ne·s menée par **Sandra Sainte Rose Fanchine**, déferlera dans les rues (_30 nuances de noir(es)_). **La Compagnie d’Elles** disséquera le hors-champ de la liesse (_Liesse(s)_). Et à la tombée de la nuit, **Les Vidéophages** projetteront un programme de courts-métrages spécialement concocté pour l’occasion (_Danse en courts_). ### Programme * [30 Nuances de noir(es)](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41269/30%20nuances%20de%20noir(es)) – Cie 100Dra Seintroz – Déambulation dans les rues de Toulouse (Durée : 55 minutes environ) : à 11h30 et 17h30. * [Epurrs 360](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41268/Epurrs%20360) – Fabrice Lambert – École Lespinasse (Durée : 25 minutes) : à 14h et 16h30. * [Nouvelles de Noooone (four bodies)](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41178/Nouvelles%20de%20Noooone%20(four%20bodies)) – Cie 1Watt – Déambulation dans les rues de Toulouse au départ de la rue Valade (Durée : 67 minutes) : à 15h. * [Liesse(s)](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41689/Liesse(s)%20%20), Défaites festives – Compagnie d’Elles – Arènes Romaines (Durée : 1h50) : à 19h30. * [Danse en courts](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41270/Danse%20en%20courts%20) – Les Vidéophages – Place du Ravelin (Durée : 1h15) : à 20h30. ![]() ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/le-jour-de-la-danse) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre de 11h30 à 22h. * Point info (caravane située Place Olivier) accueille le public le 2 octobre de 11h à 18h. * Tous les spectacles sont gratuits dans la limite des places disponibles (sauf pour _30 nuances de Noir(es)_). * Réservations nécessaires auprès de l’Usine pour _Liesse(s)_. * Présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) et respect des gestes barrières. * Pour plus de fluidité, il vous est conseillé d’arriver 15 minutes avant le début des spectacles.

