Le Joueur d’échecs – Un seul-en-scène adapté de la célèbre nouvelle de Stefan Zweig. Théâtre Darius Milhaud Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Du vendredi 12 janvier 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

vendredi

de 19h15 à 20h20

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Le moi noir. Le moi blanc. Qui des deux remportera la partie ? Cette fable, chef d’œuvre de Stefan Zweig, nous emmène jusqu’aux frontières de la raison…

Brésil,

Pétropolis, 1942.L’Europe est déchirée par la guerre et le fascisme. Le monde «

ancien » n’existe plus, et le monde « nouveau » a du mal à naître de la haine

et de la folie des hommes.

Stefan

Zweig, écrivain mondialement connu, juif d’origine autrichienne, est en exil au

Brésil avec sa femme. Dans l’ambiance pittoresque de Pétropolis, l’écrivain,

affecté par des nouvelles de sa pa-trie, rédige son «Joueur d’échecs». Le

souvenir d’une rencontre bouleversante sur le paquebot de l’exil. Le duel entre

le champion du monde des échecs, Mirko Czentović, une brute cupide, inculte,

antipathique, qui n’a jamais perdu une partie, et le mystérieux Monsieur B,

l’intellectuel autrichien torturé sous les nazis par un isolement absolu dans

une chambre d’hôtel pendant plusieurs mois.

Lequel

des deux remportera la partie ? L’écrivain en exil, privé de sa langue, de sa

culture, de sa Patrie. Le moi noir, le moi blanc ? Comme aux échecs. Le monde «

ancien » ou le monde « nouveau » ? Qui gagnera ? La vie ou la mort ?

Cette

fable, chef d’œuvre de Stefan Zweig, nous emmène jusqu’aux frontières de la

raison. Adaptée par Eric-Emmanuel Schmitt, elle offre un seul-en-scène

palpitant, révélant quatre hommes témoins de la fin d’un monde.

Adaptation : Eric-Emmanuel Schmitt

Metteur

en scène : Véra Ermakova

Distribution

: Antony Fons

Compositeur

: Jean-Pascal Lamand

Genre

: Seul en scène

Tout

public (dès 12 ans)

Durée :

1h05

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Christelle Reuille Le joueur d’échecs