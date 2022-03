“Le Joueur d’échecs” d’Éric-Emmanuel Schmitt Le Petit Théâtre Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En 2014, Éric-Emmanuel Schmitt adapte au théâtre “Le Joueur d’échecs”, soixante-dix ans après la parution en livre de poche de la nouvelle de Stefan Zweig et l’engouement mondial qu’on lui connaît. Sur la scène du Petit Théâtre à Bordeaux, Antony Fons reprend la pièce et interprète tour à tour Monsieur B ou Stefan Zweig, Czentovic ou MacConnor, les protagonistes de cette ultime partie de jeu qui nous révèle que l’isolement, l’inculture ou l’autolâtrie sont nos poisons. ________________________________________ “Le Joueur d’échecs” d’Éric-Emmanuel Schmitt, adaptée de la nouvelle de Stefan Zweig. Du 27 avril au 8 mai, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 20h00, et les dimanches à 16h00 au Petit Théâtre à Bordeaux / Tarif : 18€ / Réservations 05 56 51 04 73

"Le Joueur d'échecs" d'Éric-Emmanuel Schmitt, adaptée de la nouvelle de Stefan Zweig. Le Petit Théâtre 8/10 rue du Faubourg des Arts Bordeaux

2022-04-26T20:00:00 2022-04-26T21:00:00;2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T21:00:00;2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T21:00:00;2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:00:00;2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T21:00:00;2022-05-01T16:00:00 2022-05-01T17:00:00;2022-05-04T20:00:00 2022-05-04T21:00:00;2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T21:00:00;2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T21:00:00;2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T21:00:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:00:00

