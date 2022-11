Le joueur d’échec

2022-11-18 – 2022-11-18 Qui est cet inconnu capable de se mesurer à Czentovic, grand champion mondial des échecs ? A travers la métaphore du jeu d’échecs, Stefan ZWEIG oppose la stupidité, la barbarie destructrice des nazis au pouvoir de l’esprit, capable de résister à la pire des tortures et des expérimentations : l’isolement visant la destruction de l’esprit, l’annihilation de l’être. dernière mise à jour : 2022-10-27 par

