Le Joueur de flûte Nouveau théâtre de Montreuil, 23 novembre 2021, Montreuil.

du mardi 23 novembre au samedi 27 novembre à Nouveau théâtre de Montreuil

Le Joueur de fllûte ——————- A partir de 8 ans 55 min. De l’herbe verte, des arbres… Quel décor idyllique ! Mais c’est sans compter sur la bêtise humaine. A force de jeter sans compter, de baisser les impôts et de n’avoir plus les moyens de nettoyer les rues, voilà que les rats ont infesté la ville ! Madame la Maire désespère de trouver une solution, quand enfin un musicien propose de s’en occuper. Comment ? Grâce à son instrument, un trombone pour être exact – mais pour la maire peu importe, c’est une “flûte”. Et cela marche ! Seulement voilà : les habitants refuse de payer et cela leur coûtera cher… Joachim Latarjet tire du conte des frères Grimm un spectacle musical à la fois cruel et drôle dont les résonnances nous semblent bien actuelles. Sous les traits du “joueur de flûte”, il fait face à une galerie de personnages campés par la comédienne ALexandra Fleischer, et dont les ifférents points de vue invitent à la comparaison, remise en question et interrogation. Sur le pouvoir de la musique bien sûr, sur l’utilité de l’art évidemment, mais aussi sur cet incroyable don qu’ont les êtres humains de salir et blesser leur monde. Texte, musique et mise en scène JOACHIM LATARJET D’après Le Joueur de flûte de Hamelin des FRÈRES GRIMM Avec ALEXANDRA FLEISCHER, JOACHIM LATARJET Collaboration artistique YANN RICHARD Son et régie générale TOM MENIGAULT Lumière LÉANDRE GARCIA LAMOLLA Vidéo JULIEN TÉPHANY, ALEXANDRE GAVRAS Costumes NATHALIE SAULNIER production Compagnie Oh ! Oui… / coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines– avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Île-de-France. Texte publié chez Actes Sud-Papiers, collection “Heyoka Jeunesse”

Compagnie Oh ! Oui – Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer

Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T15:30:00;2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T11:00:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T15:30:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T11:00:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T15:30:00;2021-11-27T16:00:00 2021-11-27T17:00:00