LE JOUEUR DE FLÛTE Épinal, 5 mai 2022, Épinal. LE JOUEUR DE FLÛTE Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal

2022-05-05 14:30:00 – 2022-05-05 15:20:00 Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière

Épinal Vosges Texte et musique de Joachim Latarjet – Cie OH!OUI

d’après Le Joueur de flûte de Hamelin, de Grimm Adaptation et transposition dans notre monde contemporain, de la fameuse histoire des rats de la Ville de Hamelin. Proposition de théâtre musical traité avec humour, gravité et poésie. Olivier Ouadah

