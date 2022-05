LE JOUEUR DE FLÛTE, 11 mai 2022, .

LE JOUEUR DE FLÛTE

2022-05-11 – 2022-05-11

Dans une ville peuplée d’habitants égoïstes et administrée par une mairesse malhonnête, les rats prolifèrent dangereusement. Seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer les animaux dans la montagne aux sonorités de sa musique, parvient à régler le problème. Mais n’obtenant pas la rémunération qui lui a été promise, il décide de se venger…

Joachim Latarjet adapte le conte traditionnel des frères Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin, et le transpose dans notre monde contemporain. Avec humour, gravité et poésie, il révèle les dégâts causés par la bêtise et l’ignorance humaines, et leur oppose un pouvoir tout aussi puissant, celui de la musique…

À la fantaisie des dialogues et des chansons interprétés par Alexandra Fleischer répondent les sonorités et les mélodies envoûtantes de la guitare et du trombone de Joachim Latarjet.

JEUNE PUBLIC • Musique & théâtre, d’après « Le joueur de flûte de Hamelin » des frères Grimm

Avec la Cie Oh ! Oui…

info@9-9bis.com +33 3 21 08 08 00 https://9-9bis.placeminute.com/

