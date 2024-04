Le Joli Mois de l’Europe Puy-de-Dôme, jeudi 2 mai 2024.

Le Joli Mois de l’Europe Tous les événements pour fêter l’Europe, à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme 2 – 30 mai Puy-de-Dôme Toutes nos actions sont gratuites, certaines sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T13:00:00+02:00 – 2024-05-02T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T13:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:00:00+02:00

Cette année, célébrez avec nous l’Union européenne tout au long du mois de mai !

Le Joli Mois de l’Europe offre au grand public, tout un programme pour célébrer l’UE. Pourquoi le mois de mai ? En France nous prolongeons le plaisir procuré par la célébration de la Journée de l’Europe le 9 mai au mois tout entier !

Coordonné par le Centre EUROPE DIRECT Clermont Puy-de-Dôme et animé avec de nombreux partenaires (associatifs et institutionnels), le programme propose animations, expositions, rencontres, projections, débats et bien d’autres événements qui mettent en avant l’UE, son histoire, la citoyenneté européenne, les 27 pays qui la composent, et aussi ses actions (mobilité, lutte contre le changement climatique, solidarité avec l’Ukraine…). L’objectif est de faire découvrir l’UE, de rassembler les citoyen.ne.s européen.ne.s lors d’événements festifs, culturels, informatifs et grand public, sur tout le territoire.

Toutes nos actions sont gratuites, certaines sur inscription. Vous trouverez forcément une activité pour vous, près de chez vous !

Cette année nous redoublons d’énergie pour diffuser les valeurs de l’UE car nous nous apprêtons à voter pour les Député.e.s européen.ne.s qui nous représenteront au sein du Parlement européen ! Les Député.e.s européen.ne.s sont élu.e.s au suffrage universel direct tous les 5 ans depuis 1979. Le Parlement européen est la seule institution européenne directement choisie par les citoyens et les citoyennes de l’UE.

Le 9 juin prochain, utilisez votre voix !

Retrouvez le programme complet

sur notre site Internet : europedirectclermont63.eu

et sur Instagram, Facebook, LinkedIn : @CIEDclermont63

Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

