Le joli bateau qui chante À La Folie Théâtre Paris, samedi 9 mars 2024.

Du dimanche 10 mars 2024 au dimanche 05 mai 2024 :

dimanche

de 17h00 à 17h40

Du samedi 09 mars 2024 au samedi 01 juin 2024 :

samedi

de 17h00 à 17h40

.Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans. payant

Embarquez sur une coque de noix avec Petite Coccinelle et ses amis, pour un voyage musical au fil de l’eau.

Petite Coccinelle s’ennuie au bord de l’eau. BOUM ! Une noix tombe. CRAC ! Se casse. PLOUF ! Flotte comme un bateau…Quelle chance ! La-voilà qui part en voyage. Au fil de l’eau, le bateau se remplit de nouveaux amis : Un rat, une tortue, un ouistiti, un zèbre un peu zinzin et même un chameau ! Ils sont tous différents mais la musique et la bonne humeur les réunissent : C’est la fiesta sur la coque de noix ! Un spectacle à la fois riche en émotions, joyeux et poétique où comptines et chansons se mêlent au violon et aux percussions.

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011

Contact : +33143551480 reservation@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ http://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=409

Cie Pataconte Spectacle Le Joli bateau qui chante