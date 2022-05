Le Joker, soirée stand-up France-Québec Centre culturel canadien, 13 mai 2022, Paris.

Le Joker, soirée stand-up France-Québec

Centre culturel canadien, le vendredi 13 mai à 20:00

A l’affiche du Centre culturel canadien deux humoristes québécois et deux humoristes français pour une soirée de stand-up mémorable ! La programmation restera secrète jusqu’au jour de la représentation et de belles surprises sont à prévoir. La recette est simple : on mélange les deux cultures avec les deux savoirs faire, et on obtient le JOKER. Cette formule unique est devenue incontournable au Québec et a reçu sur son plateau les plus grands noms de l’humour : Fary, Paul Mirabel, Amelle Chahbi, Thomas Wiesel, Donel Jack’sman, Eddy King, Neev, Martin Perizzolo, Richardson Zéphir, Reda Saoui, …. Le JOKER traverse cette fois-ci l’Atlantique et emporte des artistes dans ses bagages pour le premier événement humoristique organisé dans nos murs !

entrée libre sur réservation

