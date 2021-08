Paris Institut suédois Paris Le Jeune Yacou Institut suédois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le spectacle retrace le chemin d’exil de son auteur, Yacouba Konaté*, dit le jeune Yacou, raconté en chansons. Parti de Côte d’Ivoire, il passe notamment par le Cameroun, emprunte la route du désert du Niger, reste un temps en Libye,puis réussit à passer en Tunisie et se retrouve dans le camp de réfugiés de Choucha, puis retourne en Lybie, avant de prendre la Méditerranée. Le récit de sa vie se déroule et chaque événement est l’occasion d’une nouvelle chanson, accompagnée aux percussions par Waly Saho* (Gambie) et interprétée en bambara, français, anglais ou arabe. Nombreuses d’entre elles impliquent la participation du public, invité à chanter et à danser. *membre de l’atelier des artistes en exil Le chemin d’exil d’un jeune Ivoirien, depuis son pays jusqu’à la France. Institut suédois 10 rue Elzevir, 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

