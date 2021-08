Ivry-sur-Seine berges de la Seine, guinguette du Port île de France, Ivry-sur-Seine « Le jeune Yacou », conte musical berges de la Seine, guinguette du Port Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: île de France

Ivry-sur-Seine

« Le jeune Yacou », conte musical berges de la Seine, guinguette du Port, 29 août 2021, Ivry-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 15h à 16h

gratuit

Le chemin d’exil d’un jeune Ivoirien, depuis son pays jusqu’à la France. Le spectacle retrace le chemin d’exil de son auteur, Yacouba Konaté, dit le Jeune Yacou, raconté en chansons. Parti de Côte d’Ivoire, il passe notamment par le Cameroun, emprunte la route du désert du Niger, reste un temps en Libye, puis réussit à passer en Tunisie et se retrouve dans le camp de réfugiés de Choucha, puis retourne en Lybie, avant de prendre la Méditerranée. Le récit de sa vie se déroule et chaque événement est l’occasion d’une nouvelle chanson, accompagnée aux percussions par Waly Saho et interprétée en bambara, français, anglais ou arabe. Nombreuses d’entre elles impliquent la participation du public, invité à chanter et à danser. avec Yacouba Konaté (Côte d’Ivoire) – conte & chant, Waly Saho (Gambie) – percussions Spectacles -> Jeune public berges de la Seine, guinguette du Port 12 quai Henry Pourchassé Ivry-sur-Seine 94200 Contact :atelier des artistes en exil 01 53 41 65 96 communication@aa-e.org https://aa-e.org/fr/ https://www.facebook.com/atelierdesartistesenexil/ https://twitter.com/aartistesenexil Spectacles -> Jeune public Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

© Gurbangildi Meredow

