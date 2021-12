Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Le jeune Choeur de l’Oise à Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Le jeune Choeur de l'Oise à Dinard

16 chanteuses de 14 à 17 ans interprèteront des chansons variées, Gospel, chants traditionnels, Jacques Brel, Florent Pagny … Le Jeune Chœur de l'Oise est constitué de 16 chanteuses de 14 à 17 ans de tous horizons, d'influence et de cultures différentes qui se retrouvent au Conservatoire de Creil autour de la même passion du chant choral. L'objectif primordial est la pratique chantée effectuée en groupe, l'intégration de chaque enfant dans une discipline collective, par l'épanouissement dans la musique vocale. Le Chef de chœur, Valéry THUET, dirige le chœur depuis sa création et réalise la quasi-totalité des arrangements vocaux.

Mardi 21 décembre 2021 – à 17h30 – Église Notre-Dame d'Émeraude

