Le jeune amour THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Le jeune amour THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON, 9 avril 2023, PARIS. Le jeune amour THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 16:30 (2023-04-06 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Deux Contes humoristiques, dramatiques et savoureux de Jean de La Fontaine, qui les place sous la bannière du « jeune Amour », peut-être pour excuser les faiblesses humaines. Il y exerce son talent ironique à côté des musiques choisies en Europe, de Ste Colombe, Dubuisson, Marais, à Hume et Abel. Le jeune amour Votre billet est ici THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON PARIS Route du champs de manoeuvre Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Deux Contes humoristiques, dramatiques et savoureux de Jean de La Fontaine, qui les place sous la bannière du « jeune Amour », peut-être pour excuser les faiblesses humaines. Il y exerce son talent ironique à côté des musiques choisies en Europe, de Ste Colombe, Dubuisson, Marais, à Hume et Abel. .24.2 EUR24.2. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON Adresse Route du champs de manoeuvre Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON PARIS

THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le jeune amour THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON 2023-04-09 was last modified: by Le jeune amour THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – SALON THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON 9 avril 2023 THEATRE DE L'EPEE DE BOIS - SALON PARIS

PARIS Paris