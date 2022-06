LE JEUDI LES EXPLORATEURS : COUP DE THEÂTRE ! Boulogne-sur-Mer, 11 août 2022, Boulogne-sur-Mer.

LE JEUDI LES EXPLORATEURS : COUP DE THEÂTRE !

62 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer

2022-08-11 – 2022-08-26

62 Rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer Le jeudi, le patrimoine est réservé aux enfants !

Rendez-vous le temps d’un atelier pour voyager dans le temps et dans la ville.

Sans nul doute, le théâtre Monsigny demeure un endroit surprenant dont l’architecture et les dispositifs scéniques baignent le public dans l’illusion et la magie du spectacle.

Mais coup de théâtre ce matin, son passé, son présent et son futur vous seront dévoilés. De quoi vous donnez envie à votre tour de brûler les planches…

Les jeudis 11, 18 & 25 août 2022 – à partir de 7 ans.

Rendez-vous à 10h30 à la Villa Huguet au 113 Boulevard Eurvin à Boulogne-sur-Mer.

Tarif : 3,50€ par enfant.

Inscription par téléphone au +33 (0)3 21 10 88 10 dans la limite des places disponibles.

accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr +33 3 91 90 02 95 https://www.boulonnaisautop.com/

